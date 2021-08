Amigos se mobilizam em campanha para ajudar jovem de Anápolis com doença autoimune

Um grupo de amigos se mobilizou para ajudar Fernando Henrique, mais conhecido com “Índio” no grupo de colegas, que é portador de esclerose múltipla.

A doença é autoimune e atinge o cérebro, fazendo com que o órgão destrua a camada protetora dos próprios nervos corporais, causando sérios danos à pessoa.

O jovem de 27 anos, que é morador de Anápolis, vem sofrendo com as sequelas mais severas da esclerose pelos últimos quatro anos, quando ficou dependente da cadeira do rodas para se locomover.

Fernando também perdeu o padrasto para a Covid-19 neste ano e a mãe se viu obrigada a sair do emprego para auxiliá-lo em meio às dificuldades.

Para agravar ainda mais o caso, ele teve o processo para aposentadoria recusado junto ao INSS e já deu início à uma tentativa de recorrer.

Diante de toda a delicadeza da situação, o jovem e os amigos resolveram se juntar para buscar alguma ajuda.

“Estou pedindo ajuda, para quem puder e com qualquer valor, que será convertido para compra de medicamentos, exames e consultas médicas”, explicou Fernando.

Os interessados em ajudar podem contribuir através de doações pelo pix, através da chave 02618571185.