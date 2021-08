Aproveite a chance de estudar Agronomia na UniEVANGÉLICA com início imediato das aulas

O sonho de cursar Agronomia no segundo semestre de 2021 ainda é possível. A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, instituição de ensino superior nota 5 no MEC, está com as últimas vagas abertas para o curso.

A Uni, como é carinhosamente chamada, possui uma proposta inovadora para a área de Agronomia e oferece aulas práticas durante todo o curso.

“É com certeza o melhor curso de Agronomia de Anápolis e está entre os melhores do Estado. Nossos estudantes têm acesso a conhecimentos equiparados aos das grandes escolas de Agronomia do país”, destaca o coordenador, Professor Dr. João Maurício Fernandes Souza.

Um dos diferenciais é a Unidade Experimental (ao lado do Campus), onde os acadêmicos podem aprender no campo todas as técnicas e obterem todas as informações necessárias para um bom aprendizado.

A instituição também possui um Centro Tecnológico, com laboratórios modernos de física, química, informática, além de laboratórios específicos como os de solos, hidráulica e irrigação, construções, eletrificação, máquinas e motores, entomologia, fitopatologia, sementes e biodiversidade.

Além disso, os acadêmicos fazem visitas técnicas periódicas em empresas parcerias da UniEVANGÉLICA e públicas, como Emater e Embrapa.

A boa notícia é que as inscrições estão abertas para o vestibular de Agronomia, com início imediato das aulas. Para saber mais, acesse o site da UniEVANGÉLICA.

Aulas e processos seletivos permanentes

Assim como tem feito desde o início da pandemia da COVID-19, a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA garantiu à comunidade acadêmica a continuidade de todas as atividades acadêmicas, sempre respeitando os protocolos de biosseguranças. Da mesma maneira, as demais instituições de ensino superior mantidas da Associação Educativa Evangélica permaneceram em atividade.

São vários cursos em andamento, do ensino fundamental ao doutorado – ainda restam algumas vagas nos diversos processos seletivos abertos, como vestibular, transferência, portador de diploma e várias outras opções. Para se inscrever, basta acessar o site institucional.

Amplamente divulgado em suas mídias, a volta às aulas ocorreu com sucesso e foi possível ver nos olhos da comunidade acadêmica o entusiasmo por receber novamente os alunos.

Conforme órgãos de saúde locais, nenhuma instituição de ensino pode estabelecer 100% de atividades presenciais. Por isso, a UniEVANGÉLICA oferece desde o início da pandemia o sistema híbrido, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem e com 50% da capacidade presencial.

Estrutura

O espaço físico da instituição está completamente adequado para a recepção de todos os alunos e colaboradores com segurança – seguindo todas as normas dos protocolos sanitários e também do protocolo interno de Biossegurança.

Em tempo

A UniEVANGÉLICA obteve recentemente conceito máximo no MEC em seu curso de Medicina. Também ficou entre as melhores IESs do Estado de Goiás no Índice Geral de Cursos (IGC) 2019 divulgado pelo Ministério da Educação.