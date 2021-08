Funcionário de limpeza encontra feto jogado dentro de vaso sanitário em hospital

Começou a repercutir nas redes sociais, na segunda-feira (16), um caso que foi registrado no Hospital Nestor Piva, em Aracaju, capital de Sergipe.

Toda a situação aconteceu no domingo (15), depois que um funcionário entrou em um banheiro para fazer a limpeza e encontrou um feto dentro de um vaso sanitário.

De acordo com o F5 News, o local é aberto para todos que estão no hospital e não houve, no dia, nenhum registro de atendimento à gestante.

O feto ainda estava envolto na placenta. Uma equipe médica foi chamada para pegá-lo e percebeu que se tratava de uma menina.

A Polícia Civil precisou ser acionada às pressas e uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve na unidade para iniciar as investigações.

O caso foi registrado como aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento.