Sicredi está entre os finalistas do prêmio de inovação AgTech Garage Awards

O Sicredi está entre os três finalistas da AgTech Garage Awards – primeira edição da premiação realizada por um dos maiores hubs de inovação da América Latina para o agrobusiness -, após parcerias realizadas pela instituição com a startup Elysios na primeira edição do programa de potencialização de startups Intensive Connection.

A escolha se deu após avaliação do comitê de pré-seleção do evento, dentre 29 projetos inscritos na primeira etapa e 11 selecionados na segunda, e a premiação ocorre no próximo dia 27 de agosto.

Em 2019, o Sicredi selecionou duas startups com base no desafio “Empoderamento do produtor rural com acesso a novas tecnologias”, para que fossem desenvolvidas soluções tecnológicas aplicáveis no campo.

A Elysios foi uma das startups que apoiou na construção de ferramentas como aplicativos e softwares que ajudam agricultores a modernizar seus processos levando tecnologia para o campo.

A iniciativa já beneficiou diversos produtores rurais, associados do Sicredi, por meio da implementação de um caderno de campo digital com a finalidade de armazenar dados de manejo que antes ficavam em blocos de papel e planilhas.

Alinhado com a estratégia de incentivar ações e iniciativas tecnológicas para o agro, o Sicredi também apoiou outros programas pilotos, o que afirma o posicionamento da instituição nesse setor.

O programa Intensive Connection, onde surgiu a parceria, é equity free, ou seja, não prevê investimento financeiro inicial das startups e não requer que o empreendedor inscrito venda ações de seu negócio por um valor pré-determinado.

Nada impede, contudo, que durante ou ao final do programa seja negociado um investimento diretamente entre as partes interessadas.