Chega nova função no WhatsApp capaz de revelar quem são os seus amigos de verdade

Se você sempre teve curiosidade em saber quem são os seus amigos de verdade no WhatsApp, chegou a hora e o momento de conferir.

O aplicativo conta com uma função escondida e capaz de revelar os contatos com os quais os usuários mais conversam no mensageiro.

Além das pessoas, o recurso também elenca todos os grupos com quem você mais troca mensagens, vídeos, áudios ou outros arquivos.

Para descobrir, basta seguir o seguinte passo: “Configurações” (“Ajustes” nos celulares da Apple) > “Armazenamento e dados” > “Gerenciar armazenamento”.

Depois, é só procurar a seção “Conversas” e ver se seus amigos de verdade estão ou não no topo da lista do aplicativo.

O bom é que tanto usuários Android quanto iOS podem desfrutar desta função e que a partir dela é possível apagar conversas desnecessárias e que consomem muitos arquivos.

Fazendo isso, o WhatsApp e outros aplicativos instalados devem ficar mais rápido pois mais memória será liberada no seu aparelho celular.