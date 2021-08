Adolescentes começam a ser vacinados em Anápolis nesta segunda-feira (23)

Começa, nesta segunda-feira (23), a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Anápolis, nos adolescentes de 12 a 17 anos. A prioridade é para estudantes, menores que apresentem comorbidades, sejam autistas ou gestantes.

É necessário que o cadastro esteja devidamente realizado e aprovado no site da Prefeitura, para receber a aplicação do imunizante.

O ponto exclusivo para a vacinação é o antigo Cerest, localizado no bairro Boa Vista, na divisa com bairro São Carlos, situado na região Nordeste da cidade.

Vale ressaltar que os estudantes precisam estar necessariamente matriculados nas instituições de ensino.

Locais de vacinação nesta segunda-feira (23)

Primeira dose

Exclusivo para gestantes, puérperas, estudantes de 12 anos e de 12 a 17 com comorbidades, Transtorno do Espectro Autista e grávidas com idade entre 12 e 17 anos

Antigo Cerest (pedestres)

(gestantes devem apresentar relatório médico para troca de imunizante na segunda dose)

Segunda dose

AstraZeneca

Banco de Leite (pedestres)

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Arco-Íris (pedestres)

Pfizer (apenas quem tomou a primeira dose em Anápolis)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

CoronaVac

Santa Maria de Nazareth (pedestres)