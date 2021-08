Maisa Silva, 19, rebateu um seguidor no Twitter que a criticou por postar uma foto acariciando um gato. “Parem de usar animais fofos como sua renda de likes e vizualizações. Eles só querem amor e carinho” , escreveu o usuário neste sábado (21). A artista não deixou passar e lembrou ao internauta que tem um ofício e que, portanto, não precisaria utilizar animais para chamar a atenção.

“Minha renda de likes e visualizações é meu trabalho. Gatinhos fofinhos são bônus para tirar a amargura de pessoas como você”, disse Maisa. “Não posso gostar de nada: música, série, ator, animal que estou fazendo por likes. Meteram meus 16 anos de carreira no bueiro e tamparam”, reclamou.

“Sinceramente, estou apavorada com o nível de rancor das pessoas. Quem fica puto por foto de gato lindo maravilhoso no Twitter?”, questionou a apresentadora e atriz, que foi apoiada por seus seguidores. “Até parece que você precisa de like”, escreveu um. “E teve lacre sim! Maisa passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Amei, prima”, disse outro.

O responsável pela postagem que deu origem às respostas apagou o primeiro tweet e explicou que não estava falando sério. “Pelo amor de Deus, Maisa, era ironia”, publicou.

Maisa foi descoberta aos três anos, quando participou do programa de Raul Gil, na Record, dublando sucessos do Rouge, Ivete Sangalo e Wanessa. A desenvoltura dela chamou a atenção do SBT, que a contratou em 2007 para apresentar o Sábado Animado, sucesso que a fez ganhar um quadro no dominical Programa Silvio Santos.

Como atriz, ela fez “Carrossel” (2012-2013) e “Carinha de Anjo” (2016-2018), ambas no SBT. Desde 2019, estava a frente do talk show Programa da Maisa, no qual entrevistou celebridades como Pedro Bial e Katy Perry. A artista também estrelou filmes como “Cinderela Pop”, “Tudo Por Um Popstar” , “Um Pai no Meio do Caminho” e “Pai em Dobro”.

Em outubro de 2020, ela anunciou que não renovaria contrato com o SBT. Segundo nota divulgada à época pela emissora “foi uma decisão muito difícil, mas Maisa sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora”.