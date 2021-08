Popular se fantasia de ‘homem-aranha’ e se pendura no Nelson Mandela

Uma situação atípica está chamando atenção de condutores que tentam passar pelo viaduto Nelson Mandela, na Avenida Brasil Norte, no início da tarde desta segunda-feira (23).

É que um homem, ainda não identificado, se fantasiou do famoso super-herói Homem Aranha e escalou toda a estrutura para ameaçar se jogar.

Equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram e se deslocaram até o local para retirá-lo em segurança do viaduto, que é extremamente alto.

Viatura da Polícia Militar também está no local para ajudar no isolamento da área e para ajudar no controle do tráfego, que teve de ser parcialmente paralisado.

Vídeos que mostram o homem pendurado e com a fantasia já estão circulando nas redes sociais. Veja: