Veja quem poderá se vacinar contra a Covid-19 nesta terça-feira (24), em Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou ao Portal 6 como será o esquema de vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (24), em Anápolis.

De acordo com a pasta, a primeira dose segue sendo aplicada em estudantes de 12 anos e de 12 a 17 com comorbidades (veja lista abaixo), Transtorno do Espectro Autista e grávidas com idade entre 12 e 17 anos.

O ponto exclusivo para a vacinação deste público é o antigo Cerest no Boa Vista/São Carlos, das 08h às 16h. Para os demais, a pasta aguarda o envio de mais vacinas.

Já a aplicação da segunda dose continua em vários pontos espalhados pela cidade, conforme o imunizante. Confira os locais de vacinação desta terça-feira (24):

Primeira dose

Antigo Cerest (pedestres)

Segunda dose

– AstraZeneca

Banco de Leite (pedestres)

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Arco-Íris (pedestres)

– Pfizer (apenas quem tomou a primeira dose em Anápolis)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

UniEVANGÉLICA(pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

– CoronaVac

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

Comorbidades



Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática