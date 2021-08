Armada, criança entra em surto, destrói loja e tenta esfaquear gerente

O gerente de uma loja em Várzea Grande, município do interior do Mato Grosso, passou grandes apuros na segunda-feira (23).

Isso porque um garoto, de apenas 11 anos, invadiu o estabelecimento com uma faca em punho e começou a quebrar as coisas e ameaçar o funcionário.

Em determinado momento, a criança teria tentado acertar as costas do homem com a arma branca, mas ele foi alertado pelos demais trabalhadores e conseguiu se virar a tempo.

Ainda assim, segundo o RD News, o golpe acabou acertando o braço, causando um ferimento leve no gerente.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu chegar a tempo, antes que mais alguém fosse ferido.

Aos militares, o proprietário da loja explicou que não é a primeira vez que o rapaz tem surtos de agressividade como esse na região.

O garoto precisou ser contido pelos PM’s, já que ainda se encontrava muito agressivo, e deixado aos cuidados do Conselho Tutelar, após ser medicado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).