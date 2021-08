Empresa de engenharia abre 30 vagas para contratar funcionários em Anápolis

Localizada no Parque Calixtópolis, a Constrowins Engenharia está com 30 vagas abertas para contratar funcionários em Anápolis.

Ao todo, são 02 oportunidades para Pedreiro A, 05 para Pedreiro B, 05 para Pedreiro C, 10 para Ajudante, 5 para Armador, 3 para Carpinteiro, 02 para Técnico de Segurança e 01 para Engenheiro Civil.

A empresa não divulgou pré-requisito para nenhuma das funções, com exceção do engenheiro, que precisa de experiência mínima de 05 anos com execução de obras industriais, pavimentação, galerias, reformas e etc.

A pretensão salarial também não foi revelada e deverá variar de acordo com os cargos.

Interessados devem entrar em contato com o RH da Constrowins Engenharia pelo WhatsApp (62) 9 9325-7984