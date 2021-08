Garotinho ferido se esconde em panificadora de Anápolis após ser espancado pela mãe na rua

Uma situação complicada terminou com uma movimentação intensa da Polícia Militar, no Bairro de Lourdes, na região Leste de Anápolis, nesta terça-feira (25).

É que os agentes foram acionados por funcionários de uma panificadora depois que um garotinho, de 08 anos, apareceu com hematomas no corpo e pedindo ajuda para se esconder.

Quando a equipe chegou no local, a criança contou que vive na casa de uma mãe adotiva e fugiu porque, acidentalmente, quebrou uma janela e ficou com medo de ganhar uma punição.

Sem saber onde o garotinho estava, a mulher chamado a mãe biológica para ajudar nas buscas. Ela é que teria encontrado o menino e começado a bater nele no meio da rua, com tapas no rosto e pauladas.

O momento de violência só não continuou porque a criança conseguiu fugir de novo e correu até a panificadora, onde foi acolhido.

Na frente dos policiais, a genitora da criança teria dito que ele poderia ser dado para quem quisesse, porque não era mais filho dela. Ela teve de ser encaminhada à Central de Flagrantes e deverá responder por lesão corporal dolosa.

O Conselho Tutelar também precisou ir até o local para assumir a responsabilidade pela criança, já que a suposta mãe adotiva não possui a tutela legal do menor.