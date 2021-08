Preso em Anápolis homem suspeito de estuprar várias vezes a enteada de 13 anos

A Polícia Civil de Anápolis cumpriu, na manha desta terça-feira (31) um mandado de prisão temporária contra um homem de 53 anos que estava foragido.

A ação contou com participação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), comandada pela delegada Kenia Segantini, com apoio operacional do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), de responsabilidade do delegado Wllisses Valentim.

De acordo com a corporação, o detido é investigado como autor do crime de estupro de vulnerável, que foi praticado várias vezes contra a enteada, de apenas 13 anos.

O delito teria acontecido até novembro de 2020 e, nos atos, o homem exibia o próprio órgão genital para a menina e a forçava a ter relações sexuais.

Os abusos só pararam porque foram revelados e confirmados por uma outra adolescente da família, que também alega ter sido vítima do suspeito.