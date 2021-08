Setembro começa com várias mudanças nos horários do transporte coletivo em Anápolis

O mês de setembro promete ser de novidades nas linhas de ônibus de Anápolis.

A Urban anunciou na noite de segunda-feira (30), através das redes sociais, diversas mudanças nos horários, localizações e linhas de atendimento em geral.

A empresa, que é responsável pela gerência do transporte público no município, comunicou que todas as atualizações começarão a vigorar a partir de quarta-feira (1º).

A grande maioria das mudanças anunciadas irão acrescentar um novo horário semanal para o ponto em questão.

É o caso das linhas 5053 (Morumbi/ Jibran), 3090 (Branápolis via Santa Casa), 4189 (Industrial/ Residencial Cerrado via Brasil), 0037 (Frei Eustáquio) e 2176 (Filostro/ Jd. Primavera/ Joanápolis), por exemplo.

Mudanças de box e alterações nos horários de domingo também foram anunciadas.

Segundo a empresa, a aba de itinerários do site será atualizada com os novos dados a partir das 18h desta terça-feira (31).

Veja todas as novas regulamentações e mudanças nas linhas a seguir: