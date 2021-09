Confira as vagas disponíveis nesta quarta-feira (01)

Nesta quarta-feira (01) informa o Sine Anápolis que 421 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

10 – Vagas para Açougueiro

04 – Vagas para Ajudante de Carga e Descarga

03 – Vagas para Alinhador de Direção

04 – Vagas para Barman

01 – Vaga para Colador de Cartazes

01 – Vaga para Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico)

01 – Vaga para Desenhista de páginas da Internet ( Web Designer)

02 – Vagas para Encarregado de Seção de Controle de Produção

02 – Vagas para Frentista

01 – Vaga para Instalador de Equipamentos de Comunicação

01 – Vaga para Limpador de Piscinas

02 – Vagas para Mecânico de Automóveis

01 – Vaga para Montador de Moveis De Madeira

01 – Vaga para Operador de Instalação de Ar Condicionado

01 – Vaga para Operador de Maquina de Bordar

01 – Vaga para Operador de Processo de Moagem

01 – Vaga para Orientador de Tráfego para Estacionamento.

03 – Vagas para Pintor de Automóveis

05 – Vagas para Servente de Limpeza

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.