Idoso é encontrado decapitado em casa e polícia de Goiás descobre que autor é da família

Um idoso de 82 anos foi encontrado morto, no final desta terça-feira (31), em Senador Canedo, município da região metropolitana de Goiânia que fica a 58 km de Anápolis.

O que mais chamou atenção no caso é que a vítima estava decapitada e a cabeça não foi localizada em lugar algum da residência.

O idoso teria sido encontrado por um vizinho, que sentiu falta dele e, ao se deslocar até a casa para ver se estava tudo bem, acionou familiares e acabou localizando o cadáver perto da porta da sala.

De acordo com a Polícia Civil, os levantamentos iniciais, levantados na cena do crime, deram conta que de o neto de Severiano, de 19 anos, seria o autor do crime.

O jovem confessou o delito e indicou aos agentes que a cabeça do avô estava jogada em uma mata, há alguns quilômetros de distância. O membro foi localizado na manhã desta quarta (1º), em uma sacola.

Como o caso ainda será devidamente investigado, outros detalhes sobre o caso e motivação do crime ainda não foram revelados.

O corpo já passou por perícia no Instituto Médico Legal (IML) e foi liberado para que a família pudesse tomar as medidas necessárias para o sepultamento.