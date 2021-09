Lexa, 26, disse nesta terça (31) que está um pouco mais afastada das redes sociais para poder cuidar da sua saúde. A cantora afirmou que tem tido alguns sangramentos no nariz.

“Eu sei que tem vários fãs me cobrando música, e para eu aparecer mais no Insta. Mas eu tô tendo, infelizmente, alguns sangramentos no nariz. Tô fazendo tudo, tô bem, mas 100% eu não estou”, escreveu ela no Twitter.

No final de maio, Lexa foi submetida a uma operação de emergência nas amígdalas e septo nasal. “Eu já estou há uns três meses tendo dor de cabeça com isso… por isso, tô mais quieta… Tô tocando a vida normalmente, mas com um pouco mais de calma do que eu costumo”, disse.

“Não vou operar de novo, nada disso, mas ver o que está acontecendo. Depois volto com tudo”, completou em vídeos no Stories do Instagram. Lexa disse ainda que está preparando um novo clipe. Antes da cirurgia, a cantora havia dito que sofria com amigdalite e que tinha tido um sangramento no nariz.