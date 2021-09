Mulher que ateou fogo em motorista da Urban pode ter problemas mentais

Presa pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE), a tropa de elite de Anápolis, no final da tarde desta quarta-feira (1º), a mulher que jogou álcool e ateou fogo no corpo de um motorista da Urban aparenta ter problemas mentais e não conseguiu dizer aos militares por que cometeu o atentado.

O Portal 6 apurou que ela entrou no ônibus, se sentou em um banco e somente depois se levantou e cometeu o crime.

O fogo se alastrou pela roupa e pele do motorista e também queimou o banco e a cabine do ônibus.

Para tentar abafar as chamas, o profissional desligou o ônibus e conseguiu sair do assento às pressas, sem nem mesmo desafivelar o cinto de segurança.

Rapidamente, alguns passageiros conteram a mulher e a arrastaram para fora do veículo e esperaram a chegada da polícia.

Imagens que correm as redes sociais mostram populares tentando ajudar e tranquilizar o motorista, mas muitos apontaram seus celulares para apenas registrar a dor e agonia da vítima.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros com 80% do corpo queimado, o profissional foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) com queimaduras de 2º e 3º grau.