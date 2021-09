Anápolis terá protestos a favor e contra Bolsonaro no 07 de setembro

Na próxima terça-feira (07) se comemora o feriado nacional de Independência do Brasil.

Nas últimas semanas, diversos agrupamentos se mobilizaram para realizar manifestações políticas país afora, e em Anápolis não foi diferente.

Tanto é que o município já tem dois protestos muito distintos agendados para a mesma data e, inclusive, no mesmo local.

Os entusiastas do atual Governo Federal planejam uma “motocarreata”, às 07h30, saindo do Parque da Jaiara e tendo a Praça Dom Emanuel, no Jundiaí, como destino.

No bairro da região central, os manifestantes devem prestar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, já visando as eleições de 2022.

Entre os adeptos da mobilização estão o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, e o vereador Reamilton Espindola.

Na mesma praça, só que no período vespertino, está marcado uma manifestação contrária, intitulada “Fora Bolsonaro Anápolis”.

Uma das principais críticas que impulsionaram a realização do protesto contrário ao presidente foi a política econômica que, segundo o grupo, é a grande responsável pela alta na inflação e nas mercadorias essenciais para a população, como arroz, feijão e carne.

O preço do combustível e a condução da pandemia no país foram outros tópicos citados pelo agrupamento, que deve estar se manifestando a partir das 16h.