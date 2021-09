Chegando do trabalho, mãe encontra filhinho de 02 anos morto ao lado de bilhete assustador

A Polícia do Paraguai continua correndo para elucidar por completo a morte de uma criança de apenas 02 anos, ocorrida na quarta-feira (1º).

O caso aconteceu em Pedro Juan Caballero, município paraguaio que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, a mãe da criança saiu para trabalhar e deixou o garoto sob os cuidados do outro filho, um adolescente de 14 anos.

Mais tarde no mesmo dia, a genitora encontrou o corpo do garotinho já sem vida e viu que o irmão mais velho havia desaparecido.

Junto do menininho foi encontrado um bilhete, com a seguinte mensagem: “Sinto muito. Seu filho viu algo que não deveria e agora estamos com seu outro filho maior.”

Inicialmente, isto fez as autoridades pensarem na hipótese de sequestro. Porém, investigações concluíram que o bilhete provavelmente foi escrito pelo próprio jovem.

Ele foi localizado e interrogado pela polícia e é, no momento, o principal suspeito do caso.

Segundo o G1, a hipótese é que a morte tenha sido causada por uma asfixia acidental, provavelmente durante uma brincadeira com almofadas.