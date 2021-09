Umidade do ar atinge nível mais crítico em Anápolis e Defesa Civil faz alerta

A Defesa Civil emitiu um alerta preocupante neste domingo (05) devido ao excesso de calor e a baixa umidade do ar. Segundo o órgão, a atual situação climática de Anápolis pode ser um grande perigo para incêndios florestais e também para a saúde da população.

E o que já está ruim pode piorar. De acordo com a previsão do Climatempo, a tendência é que a umidade caia ainda mais nos próximos seis dias.

As temperaturas poderão chegar a 37º C com sensação térmica acima dos 40°C, nesta semana.

Pelo início da manhã está previsto mínimas entre 15 e 18°C, mas a baixa é temporária e o calor permanecerá durante o restante do dia.

As recomendações são beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante na pele, umidificar o ambiente e evitar bebidas diuréticas, como café e álcool. Atividades físicas não são muito recomendadas neste período de alerta.