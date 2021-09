Atrás de banho quente, homem foi flagrado fazendo o que não devia em supermercado de Anápolis

Quem passou pela Avenida Brasil Sul no início da tarde de domingo (05), se surpreendeu ao perceber uma movimentação atípica de policiais nas proximidades do tradicional supermercado Atende Mais.

Isso porque o gerente do estabelecimento precisou acionar a corporação depois que viu as imagens do circuito interno de segurança e flagrou uma ação criminosa.

Um homem, de 47 anos, entrou o local e, sem que ninguém percebesse, teria pego duas resistências de chuveiro.

Ele já estava escondendo os produtos dentro do carro quando o gerente foi até ele e o conteve até a chegada dos militares.

Em uma rápida pesquisa, os agentes conseguiram constatar que o suspeito já tinha outras duas passagens por furto.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para que o caso fosse devidamente registrado.