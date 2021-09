O jornalista Evaristo Costa, 44, fez piada nesta segunda-feira (06) sobre a rescisão do contrato com a CNN Brasil. Ele compartilhou no Instagram um meme de um homem que fala ao telefone, se desequilibra e cai na piscina.

“Evaristo ligando para saber do seu programa e sendo dispensado”, escreveu o jornalista mostrando que não perde o bom humor.

Vários famosos e anônimos fizeram comentários na publicação. Padre Fábio de Mello, que interage bastante com o jornalista nas redes sociais, escreveu que a aparente perda pode estar escondendo um oceano de possibilidades.

“Você fez uma multidão de amigos. Eu tenho o prazer de fazer parte dela. Estaremos sempre com você iremos, onde você for”, comentou o Padre Fábio

O jornalista Fernando Rocha, que foi demitido da TV Globo após 30 anos, lembrou que viveu algo parecido e que agora Evaristo deve recomeçar. “Um novo início com muitas possibilidades e um processo que pode também virar livro. Força e alegria! Tem muito mundo pela frente.”

A atriz Juliana Paes comentou que os tempos estão estranhos, mas a conduta desrespeitosa que Evaristo sofreu nunca será bem recebida pelo público. “Por outro lado, você conquistou um lugar no coração de tantas pessoas. Esse lugar de afeto, que teu talento e carisma conquistaram, ninguém tira. É nesse solo fértil que o futuro deve ser semeado.”

Na última sexta-feira (03),o jornalista usou as redes sociais para informar aos seus seguidores que não trabalha mais na CNN Brasil. Ele apresentava o CNN Séries Originais, programa semanal da emissora.

Evaristo disse que descobriu que não trabalha mais no canal de notícias ao voltar de férias, no dia 1º de setembro. Ele estava assistindo a programação e sentiu falta do seu programa.

“Liguei para saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo! Seja feita a vossa vontade.”

Evaristo falou para os seguidores que quando se recuperar do ocorrido dará os detalhes que ainda estão sendo acertados. “Livre na pista.”

Em nota, a emissora disse que retirou o programa do ar por “decisão estratégica e de programação”. No horário, estreia no dia 16 de setembro o CNN Business, que será apresentado por Phelipe Siani e Fernando Nakagawa.

Com as mudanças, a emissora informou que o contrato do apresentador Evaristo Costa será encerrado. A CNN destacou o talento, profissionalismo e carisma do jornalista para a construção do sucesso da emissora.

“A empresa agradece a parceria, reconhece no apresentador um dos maiores talentos em atividade hoje na TV brasileira e deixa abertas portas para oportunidades futuras”, encerra o comunicado a CNN.