A manhã deste domingo (12) está sendo de tristeza na região Sul de Anápolis.

Um jovem de 21 anos se afogou no lago do Parque da Cidade, localizado no entroncamento da Avenida Brasil com a BR-060.

O Corpo de Bombeiros está no local para retirá-lo da água.

A Polícia Cientifica e o Instituto Médico Legal (IML) também são aguardados para a perícia e a remoção do cadáver.

Mais informações a qualquer momento.