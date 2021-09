13 de setembro signo – a previsão do dia para Libra

Encerre um longo ciclo de vida com fortalecimento interior e propósitos claros. Estabeleça prioridades e tome decisões com calma, analisando as diversas possibilidades.

Essa é a previsão para Libra nesta segunda-feira, 13 de setembro. Uma viagem marcada pode sedimentar um novo estilo de vida.

Você contará com sorte, senso de oportunidade e poder de negociação. Mas escolhas de investimentos, compras e planos familiares pedirão ponderação.

Os librianos, nascidos entre os dias 23 de setembro a 22 de outubro, são considerados diplomatas natos, tendo a capacidade de intervir entre dois pontos de vista opostos.

Possuem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer escolhas, carregando uma fama de indecisos por isso, e são atraídos naturalmente para tudo aquilo que é harmônico.

Eles evitam conflito o máximo que podem e a sua personalidade educada e gentil o fazem naturalmente charmosos.