O que os participantes de A Fazenda 2021 podem levar na mala

Quem aí está ansioso para a estreia de A Fazenda 2021? O reality show que se passa em uma fazenda está para começar e o jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, publicou uma lista exclusiva do que os participantes podem ou não levar na mala.

Apesar de ser uma simulação da vida real, os realities shows estabelecem algumas proibições, como agressão física e uso de drogas. Mas neste ano, a edição de A Fazenda proibiu também o uso de camisetas de bandas e uso de amuletos. Veja a seguir a lista completa:

Aliás, o episódio de estreia de A Fazenda 2021 será no dia 14 de setembro de 2021, com previsão de começar às 22h30. Inclusive, o reality show será exibido todos os dias na RecordTV e contará com Adriane Galisteu no comando.

O que os participantes não podem levar para a Fazenda 2021?

Há alguns itens bem óbvios que não podem ser levados na mala, como drogas, mas a lista vai muito além. Ursinhos de pelúcia e camisetas de banda, por exemplo, estão banidos, com exceção se o vocalista do grupo já tiver morrido.

Também está proibido levar colares e correntes, por conta do uso do microfone. Mas não para por aí: o peão não poderá levar na mala travesseiros ou amuletos. No caso de camisetas com frases legíveis em português, a peça passará por uma avaliação da produção do programa.

Um fato interessante e pra lá de inusitado é que os participantes de A Fazenda 2021 não poderão usar branco na estreia do programa e nem durante as sessões de fotos para as imagens oficiais. Por fim, as peças íntimas de todos devem ser entregues para a produção dias antes do confinamento.

O que pode ter na mala de A Fazenda 2021?

Os participantes da A Fazenda 13 terão alguns privilégios do que podem levar na mala, como muitas peças de roupas.

Para as mulheres está permitido levar sete calças, cinco saias. Ademais, dez vestidos, mais de 25 camisas e 20 calcinhas. Os acessórios para as festas estão liberados.

Enquanto isso, os homens é indicado uma mala com dez calças compridas. Além de 30 camisas, cinco casacos, 20 cuecas e três pijamas.