PAULO EDUARDO DIAS, SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A batida entre quatro carros de passeio, um caminhão e um ônibus de turismo matou seis pessoas e feriu outras oito, por volta das 9h40 desta terça-feira (14). O acidente ocorreu no km 134,2 da rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na altura de São José dos Campos (87 km de SP).

Devido ao impacto entre os veículos na pista, um dos carros e o ônibus pegaram fogo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os mortos estavam em um Chevrolet Corsa, com placas de São José dos Campos. Já os feridos estavam no ônibus com placas de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros informou que as seis vítimas morreram carbonizadas. A corporação ainda detalhou, por meio da sua conta no Twitter, ter socorrido uma pessoa até o Pronto Socorro da Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), em Caçapava, cidade vizinha.

Outras vítimas leves foram socorridas pela concessionária que administra a rodovia. Ao total, nove viaturas do Corpo de Bombeiros participaram do resgate.

Todas as vítimas, entre mortos e feridos, ainda de acordo com a PRF, seguiam da colônia penal de Tremembé (147 km de SP) em direção à capital paulista.

A polícia afirmou que a rodovia chegou a ser interditada para os trabalhos de resgate e remoção dos veículos. Após interdições em ambos os sentidos, as pistas foram totalmente liberadas por volta das 13h.

Por volta das 13h30, o site da CCR Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, informava que havia lentidão no sentido São Paulo, na altura de Caçapava, devido reflexo do acidente.