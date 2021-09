Após esposa confidenciar estupro, jovem se embebeda e esfaqueia mãe e padrasto dela

Uma ocorrência absurda tomou os holofotes de Peruíbe, município do litoral paulista, nesta terça-feira (14).

Isso porque um jovem, de 20 anos, foi preso suspeito de agredir os sogros com uma faca, deixando ambos em estado grave de saúde.

Segundo o G1, o rapaz chegou a confessar o crime para a polícia, alegando ter dado cabo à agressão por conta de possíveis abusos sexuais do padrasto contra a esposa do jovem, uma adolescente de apenas 16 anos.

Por ser menor de idade, a companheira precisou ser atendida pelo Conselho Tutelar. Ela teria ainda confirmado aos agentes sobre os rumores de abuso do padrasto, quando era mais nova.

À Polícia Civil, a defesa do suspeito explicou que a ação não foi premeditada e que o jovem agiu depois de ingerir bebida alcóolica e ouvir sobre os relatos da esposa.

Ele contou aos policiais que a sogra sabia da situação e nada fez para ajudar a adolescente.

O casal de adultos, que têm 56 e 54 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pouco tempo após a agressão e ambos seguem internados.

A mulher foi encontrada com um corte de arma branca na região do pescoço, enquanto o homem foi diagnosticado com traumatismo craniano, após levar diversos golpes na cabeça.

A Polícia Civil local seguirá investigando o caso.