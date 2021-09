Atlético Mineiro x Fluminense ao vivo – Veja onde assistir

Atlético Mineiro x Fluminense se enfrentam ao vivo na noite desta quarta-feira (15), no Mineirão, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Quem vencer hoje enfrenta o ganhador de São Paulo e Fortaleza.

Na partida de ida, no mês passado, o Galo venceu o Tricolor por 2 a 1, dando a vantagem para a equipe mineira decidir o confronto em casa. Apesar da liminar que permite o Atlético a ter torcida, o mesmo optou pela não presença de público, uma vez que o jogo de ida também não teve torcida.

Para confirmar a classificação e chegar na semifinal da taça mais disputada do país, o técnico Cuca jogará com a seguinte equipe: Everson; Mariano (Guga), Réver, Junior Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho; Vargas (Diego Costa) e Hulk.

Os desfalques do time da casa são poucos. Apenas 3 jogadores não poderão jogar a partida desta noite. São eles: Nathan Silva, Tchê Tchê e Savarino.

O Fluminense, que já está em desvantagem, buscará reverter o placar da ida com os seguintes jogadores: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos (Egídio); Wellington (André), Nonato (Wallace ou Calegari) e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Desfalques

Os desfalques do técnico Marcão para a partida desta noite serão: Martinelli, Manoel, Lucca, Gabriel Teixeira, Ganso, Cazares e Hudson.

O trio de arbitragem que comandará o espetáculo desta noite será composto por Raphael Claus, Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. Já na cabine do VAR, o árbitro de vídeo, responsabilidade de Jose Claudio Rocha Filho.

Quem avançar para a semifinal da Copa do Brasil garante muito mais do que a possibilidade de ser campeão de um dos principais torneios do país.

Ao avançar para a fase seguinte, o time garante no bolso, cerca de R$30 milhões.

A transmissão de Atlético Mineiro x Fluminense ao vivo será feita pelo canal fechado da Globo Premiere e também pelo Sportv, a partir das 19h.