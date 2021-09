História de arquiteto que trocou noivo horas antes de casamento luxuoso vira caso grave de polícia

Se enganou quem pensou que teve desfecho a história do arquiteto, de 60 anos, que decidiu trocar o companheiro justamente no dia do mega casamento, sem deixar de aproveitar a festa.

Isso porque o episódio tomou novos desdobramentos e, agora, até mesmo a Polícia Militar (PM) e a Justiça estão envolvidas.

Segundo o Metrópoles, o jovem de 23 anos tomou a frente para dizer que ele não foi trocado. Muito pelo contrário, que seria o próprio rapaz que optou pelo término.

A motivação seria um súbito “abrir de olhos” antes da união, já que o arquiteto havia tomado alguns dos presentes dados a ele no dia anterior.

O profissional rebateu e disse que foi a própria PM que tomou os bens e que ele, na verdade, estaria sendo roubado pelo ex-companheiro mais jovem.

O homem chegou a mencionar um boletim de ocorrência, registrado poucas horas antes da cerimônia de casamento.

De acordo com o arquiteto, o jovem teria tentado lhe aplicar um golpe, trocando a maquininha de cartão por uma de autoria própria, direcionada à uma conta de banco cujo parceiro mais velho sequer tinha acesso.

Ainda no mesmo relato, ele afirmou que só não levou o caso mais para frente porque houve intervenção de um dos familiares do ex, que interviu para tentar amenizar a situação e devolver o suposto dinheiro.

No momento, ambas as partes negociam um acordo.