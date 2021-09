Com toda certeza, semanalmente, você vê a hashtag TBT na internet não é mesmo? A queridinha do Instagram já apareceu mais de 503 milhões de vezes na busca de tag. Mas o que é e o que significa TBT nas redes sociais?

Além disso, segundo uma pesquisa do SEMrush a palavra TBT foi uma das mais pesquisadas pelos brasileiros em 2018 no Google.

A #TBT é nada mais, nada menos do que o termo Throwback Thursday. Basicamente, a primeira palavra quer dizer retrocesso, regresso, retorno ou revista.

Junto com o Thursday, a sigla é traduzida como quinta-feira do retrocesso. Mas, veja bem, não é no sentido de perder algo ou voltar atrás depois de uma conquista. O termo tem a função de relembrar um momento marcante registrado em fotos antigas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Erros mais comuns quando usamos a hashtag

Há alguns erros cometidos ao usar esse jogo da velha. A sigla nem sempre é usada do jeito certo, porque nem todos conhecem ou não se importam com o significado. Aliás, o erro mais comum das pessoas é usar a sigla TBT em qualquer dia da semana. Outros erros bem frequentes também são:

Usar a sigla de “quinta-feira do retorno” para falar de um acontecimento do dia anterior. Logo, por regra, o correto é postar fotos de situações de muitos anos atrás, com no mínimo de 5 anos de existência.

Além disso, é um erro publicar um tbt toda semana no feed da rede social. Basicamente, o ideal é postar a cada duas semanas para não cansar os seguidores. Acredita?

Origem da hashtag

Segundo o site Know Your Meme, o termo Throwback Thursday apareceu pela primeira vez no Urban Dictionary em 2006. Entretanto, o significado dele era bem diferente do que “lembrar de algo na quinta-feira”.

Ainda no mesmo ano, a ideia de atualizar informações toda a quinta começou com a marca Nice Kicks. Para se ter uma ideia, a empresa de calçados criou uma seção de tênis antigos chamada Throwback Thursday, que sempre recebia novidades no 5º dia da semana.

Por fim, a famosa expressão como conhecemos hoje apareceu primeiro no Twitter em 2012. E em abril do mesmo ano ela foi encurtada para #tbt, e ganhou fama entre twitteiros.

Depois foi só questão de tempo até chegar no Instagram e tornar-se o que é hoje. Agora você já sabe que é e o que significa TBT nas redes sociais!

Uma hashtag parecida com o tbt

Vale salvar essa dica! Se você esqueceu de postar aquela foto incrível da formatura da faculdade ou do nascimento do seu primeiro filho que completou 5 anos ontem? Sem problema, porque já existe uma solução. O FBF é uma abreviação para sexta-feira da lembrança ou Flashback Friday em inglês.

Isso significa, que o TBT e FBF têm a mesma função. Por isso, pode ser utilizada para postar lembranças antigas.

Dicas para dar um up no seu TBT

Vamos lá, para você que não entende muito bem, hashtags nada mais são do que filtros para reunir publicações parecidas e mostrá-las para outras pessoas com o mesmo interesse. Além disso, uma forma para que o seu TBT seja visto por mais usuários é marcar as fotos com outras hashtags.

Aqui vai alguns exemplos:

#Latergram: Recomendada para usar em fotos do dia anterior ou naquelas situações que aconteceram algumas horas atrás.

#Yolo: Essa sigla significa You only live once, traduzida para o português fica “você só vive uma vez”. Então, se você fez algo incrível como pular de Bungee jumping ou andou de bicicleta pela vez na vida, essa é a hashtag ideal.

#Picoftheday: O jogo da velha significa literalmente a foto do dia. Então você tirou uma foto muito legal use essa #.