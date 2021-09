Cantores estourados no Brasil têm show confirmado pertinho de Anápolis

A Nobel Eventos vai promover, no próximo dia 1º de outubro, em Campo Limpo de Goiás, um show exclusivo com o cantor John Amplificado e a dupla Vitor & Luan.

Os artistas explodiram em todo o Brasil e ficaram conhecidos através dos hits Chega e Senta e Localiza Aí BB, respectivamente.

O evento acontecerá no Nativos e os ingressos promocionais custam R$ 80. Já no Lounge Amplificado, para 10 pessoas e com 1 garrafa de whisky ou Gin, o valor é de R$ 1.500.

Ao Portal 6, Werlan Moura, proprietário da Nobel, explicou que o show será realizado em Campo Limpo porque a cidade, nesta fase da pandemia, já está permitindo que os espaços recebam até 50% da capacidade de público.

Um dos objetivos também é alcançar quem havia comprado os ingressos para o show de Cleber & Cauan + Max & Luan, cancelado em Anápolis no ano passado poucas antes de acontecer.

“O decreto por causa da pandemia saiu no dia do evento, às 20h. Já estava tudo pronto, palco, luz, bebida gelada, e foi cancelado. Agora estamos trocando os ingressos para que essas pessoas possam usar”, explicou Werlan.

Não haverá nenhum custo extra na troca do ingresso. No entanto, ela deverá ocorrer em até três dias úteis antes do novo show.

Em Anápolis, o ponto de vendas e de trocas é o Vegas Restaurante, no bairro Jundiaí. Já em Campo Limpo, as entradas podem ser adquiridas no Supimpa.

Para mais informações e vendas de bangalôs, é necessário entrar em contato com a Nobel pelo número (62) 9 8133-5276.

Os interessados em participar devem se apressar já que, em decorrência dos cuidados contra a Covid-19, as vagas serão limitadas.