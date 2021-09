Confira as vagas disponíveis nesta sexta-feira (17)

Nesta sexta-feira (17) informa o Sine Anápolis que 403 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

01 –Vaga para Analista de Qualidade

01– Vaga para ­Analista de Redes e de Comunicação de dados

01 – Vaga para ­Atendente de Telemarketing

01 – Vaga para Auxiliar de Contabilidade

02 – Vagas para Auxiliar de Escrituração Fiscal

01 – Vaga para Auxiliar de Mecânico Diesel

05 – Vagas para Auxiliar Técnico de Montagem

02 – Vagas para Auxiliar Técnico na Mecânica de Máquinas

04 – Vagas para Barman

02 – Vagas para Carpinteiro

02 – Vagas para Chapa (Movimentador de Mercadorias)

12 – Vagas para Costureira Em Geral

13 – Vagas para Cozinheiro Geral

01 – Vaga para Desenhista de Páginas da Internet (Web Designer)

05 – Vagas para Eletricista

03 – Vagas para Garçom

05 – Vagas para Trabalhador Rural

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.