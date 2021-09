Enem 2021: assuntos que com certeza vão cair

Na contagem regressiva para o Enem 2021, os estudantes de plantão (atrasados ou não) poderão aproveitar esse último período para os estudos para focar nos temas mais recorrentes na prova. Vem com a gente que vamos te ajudar!

Mas vamos por partes, as inscrições para o exame nacional do ensino médio encerraram em julho, mas o estudo continua. Inclusive, este ano a prova terá as duas versões (impressa e digital) aplicadas nos mesmos dias, em 21 e 28 de novembro.

Pois bem, vamos ao que interessa, segundo uma análise de dados feita pelo SAS (Plataforma de Educação) nas provas de 2009 até 2020. Ela aponta que:

Leitura e interpretação de texto estão presentes em mais de 50% das questões de língua estrangeira (inglês e espanhol), e em 33,3% das questões de língua portuguesa. Enquanot isso, Geometria está em 22,5% das questões de matemática durante o período. Ademais, escalas, razão e proporção, em 14,2%.

Enem 2021

As provas de linguagens e matemática são as que valem mais no Enem. Basicamente, o primeiro dia, em 21 de novembro, terá 45 questões de linguagens; 45 questões de ciências humanas (que inclui história, geografia, filosofia, e sociologia); e a redação. Além disso, o segundo dia de aplicação, em 28 de novembro, terá 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza (biologia, física e química).

Dicas para se preparar para o Enem 2021

Focar em provas anteriores do Enem, em especial dos últimos 4 anos e do Enem digital. As provas estão disponíveis na página oficial do Inep

Fazer resumos escritos para registrar o tema

Direcionar os estudos para os temas mais recorrentes

Treinar a redação

Evitar estudar ouvindo música

Assistir a filmes e séries com conteúdos históricos e didáticos

Dormir bem para descansar a mente e potencializar a aprendizagem

Por fim, confira a lista de temas mais recorrentes no exame, de acordo com a análise do SAS:

Temas mais recorrentes no Enem, por área

Biologia

Humanidade e Ambiente (19,5%) Citologia (11,5%) Histologia e Fisiologia (11,5%) Fundamentos da Ecologia (8,3%) Biotecnologia (8,1%)

Espanhol

Leitura e Interpretação de Textos (52,2%) Semântica e Domínio Lexical (14,8%) Análise de Texto Literário em Prosa (7,0%) Identificação de Função do Texto (6,1%) Análise e interpretação de poemas e canções (6,1%)

Filosofia

Ética e Justiça (18,7%) Filosofia Antiga (16,8%) Filosofia Contemporânea (12,3%) Natureza do Conhecimento (11,6%) Filosofia Moderna (11,6%)

Física

Mecânica (30,9%) Eletricidade e Energia (25,8%) Ondulatória (18%) Termologia (17,1%) Óptica (8,1%)

Geografia

Geografia Agrária (18,1%) Meio Ambiente (16,9%) Questões Econômicas e Globalização (11,8%) Geografia Física (10,9%) Geografia Urbana (10,4 %)

História

Idade Contemporânea (17,7%) Brasil Colônia (12,7%) Brasil Império (11,4%) História Política (10,5%) Patrimônio Histórico-Cultural e Memória (7,8%)

Inglês

Leitura e Interpretação de Textos (51,3%) Leitura e Interpretação de Cartuns, Tiras e Charges (11,3%) Domínio Lexical (11,3%) Análise e Interpretação de Poemas e Canções (11,3%) Identificação da Função do Texto (8,7%)

Matemática

Geometria (22,5%) Escalas, Razão e Proporção (14,2%) Aritmética (11,8%) Gráficos e Tabelas (9,1%) Funções (8,7%)

Português

Leitura e Interpretação de Textos (33,3%) Estrutura Textual e Análise de Discurso (17,6%) Leituras e Artes (11,5%) Gênero Textual (8,4%) Literatura (7,8%)

Química

Físico-Química (27,0%) Química Geral (26,8%) Química Orgânica (19,2%) Meio Ambiente (11,1%) Energia (6,4%)

Sociologia