Explosão de barril de chope mata empresário que comemorava aniversário

Uma tragédia foi registrada nesta sexta-feira (17), em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e acabou repercutindo fortemente nas redes sociais.

É que um homem, identificado como Gilson Nascimento, de 43 anos, morreu enquanto comemorava o aniversário com familiares.

Isso porque ele estaria fazendo a instalação de um barril de chope quando o objeto explodiu e fez com quem fragmentos acertassem a vítima no rosto e nas pernas.

De acordo com o Zero Hora, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e encontraram Gilson com ferimentos graves na cabeça.

Não foi possível nem leva-lo ao hospital. A situação foi tão crítica que no próprio local do acidente ele perdeu os sinais vitais e teve o óbito constatado.

O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil e o barril de chope foi recolhido para passar por uma perícia.

O sepultamento de Gilson está previsto para ocorrer neste sábado (18). Ele era empresário e administrava uma serralheria.