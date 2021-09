Cantor sertanejo é preso por fazer a ex de refém por mais de 12h

Durou mais de 12h o sofrimento de uma mulher que precisou ser resgatada pela Polícia Militar na segunda-feira (20) depois de ser feita de refém pelo antigo companheiro, em Salvador, na Bahia.

O homem, identificado como João Lima, é cantor sertanejo e teria invadido a casa em que a ex estava morando com os dois filhos do casal.

O artista ainda teria pedido o pagamento de R$ 10 mil e a presença de um pastor para permitir que a mulher saísse da residência. Posteriormente, solicitou que agentes não se envolvessem na negociação e fez ameaças.

Ao final do momento agoniante, a mulher precisou receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por apresentar ferimentos leves. Os filhos deles presenciaram tudo, mas não se machucaram.

Familiares, segundo o G1, afirmaram que João Lima havia ido embora para São Paulo, mas retornou e invadiu a casa da antiga esposa por não aceitar que ela pudesse estar envolvida com outro homem.

O cantor sertanejo permanece detido e foi autuado em flagrante pelos crimes de tortura, ameaça e lesão corporal.