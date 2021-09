Pessoas que não se vacinaram estão morrendo 13 vezes mais em decorrência da Covid-19 em Goiás

Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quarta-feira (22) mostram como está o atual cenário da pandemia da Covid-19 em Goiás.

De acordo com a pasta, foi possível constatar que o índice de morte já é 13 vezes maior em pessoas que não se imunizaram contra o coronavírus.

Isso porque, entre o dia 18 de janeiro e 12 de setembro, faleceram em decorrência da doença um total de 18.714 pessoas que não se vacinaram ou não concluíram o ciclo de imunização.

Neste mesmo período, o número de goianos que morreram mesmo tendo tomado as duas doses foi de 1.419. Para este grupo, o índice de hospitalização também é 16,55% menor.

“As pessoas que não se vacinaram estão respondendo por grande parte das internações registradas em Goiás. E esses números se repetem no Brasil e no mundo afora. A vacina reduz muito as formas graves da doença”, afirmou o médico infectologista Marcelo Daher, em entrevista à TV Brasil Central.

“A vacinação pode não reduzir totalmente a transmissão da Covid-19, mas reduz de maneira importante as formas mais graves e também reduz de maneira importante os óbitos”, acrescentou.