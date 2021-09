Após negar vacina, três irmãos morrem em pequeno espaço de tempo vítimas da Covid-19

Uma família da cidade de São João do Sul, em Santa Catarina, está vivendo uma situação devastadora. É que 03 de 06 irmãos morreram em um espaço pequeno de tempo em decorrência da Covid-19.

As vítimas foram identificadas como Valdir, Deneci e Denilde Carboni Pedro, de 48, 51 e 53 anos, respectivamente. Eles eram agricultores e não tomaram a vacina contra a doença.

Ao G1, a secretária de Saúde local, Rejane Elíbio de Borba, afirmou que as vítimas foram procuradas várias vezes para receber as doses. O irmão deles, identificado como Altair Carboni, de 55 anos, negou essa informação.

Segundo ele, as irmãs sofriam com diabetes e temiam as reações, enquanto Valdir não teria tomado o imunizante por falta de tempo.

“Eu não sabia que eles não tomaram. Foi uma tragédia. Os meus pais tomaram a injeção. Eles [os irmãos] eram novos e negligenciaram”, disse Altair, que também já recebeu as duas doses da vacina.

Durante os enterros, Altair fez questão de pedir a todos que se vacinassem. Por isso, outros parentes que teriam negado a vacina procuraram a prefeitura para receber a aplicação.

Denilde e Valdir morreram com poucas horas de diferença, ambos no dia 13 de setembro. Já Deneci perdeu a vida para a doença no último dia 21.

Conforme o cronograma estadual, os três já estariam com o ciclo de vacinação completo se tivessem tomado as doses assim que foram disponibilizadas. Os pais e um outro irmão deles, que foram imunizados, testaram positivo para Covid-19 e tiveram apenas sintomas leves.