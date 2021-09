Últimos dias para adquirir um imóvel na Lugasa Inc. e ganhar os custos de transmissão e registro

Escolher um imóvel para morar ou investir não é uma tarefa fácil. Encontrar um imóvel de qualidade e bem localizado devem ser os critérios mais importantes. E claro, o preço deve ser justo, de acordo com o padrão do imóvel desejado.

Desafio e realização de sonhos: conheça a história da Lugasa Construtora e Incorporadora

A Lugasa Inc., fundada no dia 1º de setembro de 1991, é uma empresa familiar que nasceu para revolucionar a história da construção civil em Anápolis e neste ano de 2021 está alcançando a importante marca de 30 anos realizando sonhos.

Todo esse projeto teve seu embrião com Mounir Naoum, um experiente empresário que viu no filho, Mounir Naoum Filho, na época um estudante de Administração de 22 anos, todo potencial e vontade necessários para desenvolver e executar o primeiro empreendimento da Lugasa.

“Meu pai lançou o desafio. Havia um terreno disponível e ele sugeriu desenvolver um projeto para aquele local. Era o início da construção do Residencial Cremona”, contou Mounir Filho.

“Foi algo que mexeu comigo. Uma ideia ousada, pois era um empreendimento de grande porte e me faltava experiência. Mas foi muito bom para mim e para minha carreira profissional. Um grande estímulo que me fez crescer e desenvolver a responsabilidade no trabalho”, relembrou.

Superação

Apesar da falta de experiência, não faltou coragem e esforço. O empreendimento acabou se tornando um sucesso de vendas, mesmo sem evento de lançamento nem ações publicitárias.

“Isto porque conseguimos executar um projeto de qualidade muito superior ao que o mercado oferecia e com custo competitivo. Com um bom planejamento, atenção aos detalhes e principalmente uma excelente equipe de colaboradores começamos a desenvolver um padrão próprio de construção”, explicou Mounir Naoum Filho.

Desde então a Lugasa Inc. vem aprimorando a qualidade de seus produtos, sendo reconhecida por muitos como a melhor construtora de Anápolis.

Os edifícios construídos pela empresa se destacam pela funcionalidade, acabamento refinado, e beleza arquitetônica, alcançando um elevado nível de satisfação dos seus clientes.