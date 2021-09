O aplicativo de mensagens mais usado do Brasil contará com uma novidade em breve. Chega nova função no WhatsApp que vai surpreender quem participa de grupos.

Em primeiro lugar, os desenvolvedores trabalham em um recurso que contará com a possibilidade de criar rapidamente um ícone de grupo usando o editor.

Adiantada em primeira mão pelo WABetaInfo, a nova função vai permitir gerar um avatar escolhendo a cor de fundo, um emoji ou adesivo.

O site especializado publicou nas redes sociais uma captura de tela mostrando na prática como deve ficar nos celulares a nova função.

Como se pode ver na imagem, o redesenho para o recurso parece encontrar-se praticamente pronto. Além disso, mais detalhes ainda são aguardados.

Enquanto isso, usuários que têm o WhatsApp Beta já começaram a usar. Testadores iOS (sistema operacional da Apple) foram os primeiros a receber).

No entanto, nas próximas semanas, a nova função que, pelo ineditismo, vai surpreender quem participa de grupos também chega para o sistema operacional Android.

Em seguida, após todos os ajustes e correção de bugs, ficará disponível para todos os que têm o aplicativo do WhatsApp baixado no celular.

WhatsApp Beta

A modalidade serve para que os usuários do mensageiro possam testar previamente as funções em desenvolvimento para entrar no aplicativo.

Caso você queira ser um testador na versão Android, basta fazer a busca pelo aplicativo no Google Play com o termo “WhatsApp Beta” ao lado. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

Entretanto, vale destacar que, pelo caráter experimental, nem sempre as novas funções acabam implementadas de imediato e podem ser canceladas sem aviso prévio.

Por fim, o WhatsApp lembra que a versão de testes do aplicativo pode apresentar instabilidades que a versão final não apresenta.

