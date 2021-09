Chuva alivia tempo seco em Anápolis e fará temperatura cair bruscamente no final de semana

E a noite desta sexta-feira (24) em Anápolis foi marcada com a tão esperada chuva, que não era vista na cidade há pelo menos três meses.

Durante a tarde os termômetros chegaram a marcar 36º C, mas com uma sensação térmica que beirou os 40º C nas regiões mais centralizadas.

Conforme o Climatempo, a expectativa é que a temperatura caia para uma máxima de 31º C neste sábado (25) e de apenas 28º C no domingo (26).

Na semana que vem, por enquanto, não há nenhuma previsão de chuva em Anápolis e os termômetros voltam a ficar acima de 30° C na cidade.