Amizades tóxicas: veja como identificar se você tem uma

As amizades são para algumas pessoas significado de porto, refúgio é sinônimo de lealdade. Basicamente, elas permitem que você encontre um espaço de segurança, liberdade, apoio e felicidade. Como muitos poetas já afirmaram, é a família que escolhemos. Todavia, nem todos os amigos são capazes de transmitir esses sentimentos. O que poucos não percebem é que que há amizades tóxicas. Como no que se vê em casais ou familiares.

Pode ser difícil para você identificar os sinais desses tipos de amizades tóxicas. Mas, manter esse tipo de amizade ao longo do tempo pode gerar danos à sua autoestima ou a outros relacionamentos.

Por isso, hoje, apresentamos para você alguns sinais de amizades abusivas. Vamos lá!

Você está se sentindo humilhado?

Esse sinal muito fácil de ser percebido. Em resumo, se você sente que muitas vezes, quando está com sua amizade, eles o levam embora ou riem de você. Logo, podem ser gestos e piadas, que no início são inocentes, você pode até participar. Entretanto, as coisas podem se agravar a um ponto que é desconfortável para você.

Você se sente insignificante?

Esse sinal é quando seu “amigo” não lhe dá espaço para comentar sobre seus pontos de vista, histórias, você pode se sentir minimizado. Assim, em vez de criar um espaço livre e confortável, você pode enfrentar apenas críticas e julgamentos.

Você sente-se culpado?

Por fim, se seu “amigo” projeta a culpa em você é uma forma tóxica de manter um relacionamento. Cada um deve assumir a responsabilidade por suas ações.

O problema de você ser o culpado por tudo é que isso pode eventualmente levá-lo a questionar suas decisões ou intuição, mesmo quando outras pessoas estão juntas.