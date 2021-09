Resumo de Ti Ti Ti: 27 de setembro a 1º de outubro

Se você acompanha fielmente Ti Ti Ti, da TV Globo, e busca saber primeiro o que vai acontecer nos próximos capítulos, então você está no lugar certo! Hoje, o Portal 6 vai te dar um gostinho do que vem por aí. Confira o resumo de Ti Ti Ti da semana do dia 27 de setembro a 1º de outubro.

Resumo de Ti Ti Ti

27/09 – Segunda-feira

A semana começa com Bruna pressentindo que Marcela está correndo perigo e liga para Renato. Enquanto isso, Mário diz a Cecília que Cassiano é um charlatão e Ariclenes se recusa a levar Luti ao aeroporto.Além disso, Renato é informado sobre o acidente de Marcela e avisa a Bruna. Do outro lado, Massa acaba promovendo o reencontro de Jaqueline com as amigas Magda e Teresa.

Nesse entretempo, Pedro procura Gabriela e lhe pede perdão. Ademais, Mário e Cassiano disputam a atenção de Cecília, ela, por sua vez, apresenta Ariclenes a Cassiano. Inclusive, Edgar e Bruna chegam ao hospital e se deparam com Renato, Giancarlo e Stela. Por fim, Gustavo descobre como ocorreu o acidente de Marcela e conclui que foi causado por Luísa.

Luti, finalmente, surpreende Camila. Para completar, Valquíria encontra Érico no avião e Gino procura Rebeca. Enquanto isso, Armandinho ameaça Stéfany, que desmente sua gravidez no programa de Sueli Pedrosa. Além disso, Jaqueline, Teresa e Magda resolvem retomar a banda e convidar Gigi para tocar com elas. Para completar, Ariclenes, Jacques e Jacqueline se encontram na Moda Brasil e descobrem que vão disputar a mesma vaga para o Fashion Week. Por fim, o estado de Marcela piora e o médico permite que Renato e Edgar a visitem na UTI.

28/09 – Terça-feira

Na terça-feira começa o concurso entre estilistas pelo direito de desfilar na São Paulo Fashion Week. Com isso, Jacques Leclair, Victor Valentim e Jaqueline Maldonado participam da disputa. Inclusive, uma das principais juradas é Rafaela Alvaray, que chega triunfante ao evento. Assim, Jaqueline e Clotide fazem as pazes antes do início do desfile.

Enquanto isso, Rafaela Alvaray anuncia a vitória do Strun. Para completar, Help, que está grávida, e Rony Pear se anunciam como donos da Strun. Ademais, Clotilde diz que Jacques e Victor dependem um do outro para fazer sucesso, mas eles discutem antes de dar as mãos. Por fim, Jaqueline chega e também se junta à sociedade e Mabi anuncia que vai colocar um ponto final no polêmico blog de Beatriz M. e abrirá uma grife de customização com a avó, Júlia.

29/09 – Quarta-feira

Primeiramente, Lipe vira um fenômeno teen na internet. Enquanto isso, Lourdes diz a Mocinha que fez a doação anônima para o Hospital do Câncer, além de fazer Lourdes prometer que não contará a ninguém que administrou sua fortuna. Ela diz que prefere fazer o bem em segredo. Do outro lado, Armandinho e Amanda se beijam e ela se declara ao rapaz, observados por Desirée e Jorgito. Além disso, Madu diz que vai ficar sozinha, mas Helinho diz que cansou de ser tímido, beijando a garota.

Nesse entretempo, Wagner se preocupa com Kelly e acaba chateando Karina. Enquanto isso, Francis conta para Dorinha que a agência será reaberta em dois meses e Breno liga para Dorinha e marca um encontro. Do outro lado, Magda conta para Adriano que ela vai se unir a Jaqueline e relançar a banda que tinham nos anos 80. Jaqueline é galanteada pelo representante da Strun, enquanto Jacques tenta impedir, mas leva uma bronca dela. Com isso, Jacques e Jaqueline se beijam, mas ela diz que não se interessa mais por ele. Por fim, Ari pergunta se Clotilde não vai brigar com Jacques por causa do beijo em Jaqueline e ela diz que isso é tensão sexual e fará bem para os negócios.

30/09 – Quinta-feira

Quinta-feira começa com Marcela visitando Renato e se emocionando ao ver o filho. Com isso, Renato diz que teve medo de perder Marcela e ela agradece por tudo que ele fez por ela. A medida que Marcela diz que decidiu ficar com Edgar. Renato lamenta, mas deseja a felicidade de Marcela e eles se abraçam. Além disso, Fernando Flores visita o escritório de Suzana e diz que admira o seu trabalho. Fernando diz que vai escrever um remake de Fera Radical.

Nesse entretempo, Stéfany vence o reality show e fica famosa, sendo recebida por seu fã-clube. Ademais, Breno mostra para Dorinha o veleiro que comprou e a convida para viajar junto com ele. Com isso, Bruna conta para Edgar que Marcela teve alta. Ela chega em casa junto com o filho, para felicidade de todos.

Enquanto isso, Marcela pede para conversar com Edgar. Disfarçada, Luisa foge junto com Cristovão. Eles se beijam. Com isso, Edgar diz que teve medo de perder Marcela, ela diz que ele nunca mais vai lhe perder. Assim, eles se beijam e trocam juras de amor. Enquanto isso, Renato reencontra Isabel, uma antiga namorada. Ela pede uma nova chance para ele. Por fim, Julinho e Thales juntos e felizes no litoral.

01/10 – Sexta-feira

A semana acaba com Val mandando um cartão postal para Júlia dizendo que está aproveitando a viagem, apesar das brigas com Érico. A medida que Cecília diz que as brigas querem dizer outra coisa. Enquanto isso, Mabi diz que vai assinar uma coluna na revista Moda Brasil e Lipe fala sobre seus fãs. Do outro lado, Cassiano visita Júlia. Por fim, Cecília diz que chegou a hora de André conhecer seu pai. Eles acabam se entendendo e se abraçam.

Em seguida, chegam Ari, Marta, Mário Fofoca, Luti e Camila. Mário e Cassiano discutem sobre quem vai levar Cecília para o desfile. Ela decide ir com os dois. Logo, Ari e André discutem e todos dizem que essa briga nunca vai acabar. Por fim, Show da banda Boletim de Ocorrência, de Jaqueline, com participação de Rita Lee, encerra a novela, com a participação de todo o elenco e da autora Maria Adelaide Amaral. Ari e André continuam brigando e Jaqueline diz que isso é o fim.

Esse foi o resumo de Ti Ti Ti, reprise da TV Globo que vai ao ar de segunda à sexta-feira na parte da tarde, a partir das 16h45 pelo horário de Brasília.