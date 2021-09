6 carros que dá para comprar com o valor do novo iPhone no Brasil

Ok, se você tem uns R$ 15 mil guardado e está procurando por um brinquedo pra gastar essa grana, deve estar se coçando para comprar o novo iPhone 13. Porém, você sabia que há carros que dá para comprar com o valor do novo iPhone no Brasil?

Pelos incríveis R$ 15.499 cobrados pelo aparelho da Apple “top de linha”, tem muita coisa legal. Separamos aqui 6 opções. Vem com a gente!

Carros que dá para comprar com o valor do novo iPhone no Brasil:

Chevrolet Celta 1.0 – 2010

Começamos nossa lista com esse clássico. Logo, com dez anos de uso, o Celta foi amado por muitos anos como carro popular da GM. Inclusive, produzido em Gravataí (RS), ele abriu espaço para o Onix. Por cerca de R$ 14 mil é possível encontrar exemplares da versão de duas portas com motor 1.0.

Fiat Mille Economy 1.0 – 2012

Essa é uma boa opção! Sem escada no teto, mas ainda leve, econômico, espaçoso e veloz. Basicamente, o Mille Economy 2012 pode ser encontrado por cerca de R$ 14 mil. Porém, a versão nessa faixa de preço é a duas portas. As versões Economy do Mille, vale lembrar, tem câmbio alongado na quinta marcha e pneus “verdes” de menor atrito.

Ford Ka 1.0 – 2010

Não era para se esperar que tivessem carros de motor grande nessa lista, né? Pois é, a maioria são carros 1.0, populares. Em resumo, da Ford, a opção é o Ka 1.0 2010, esse ano já é a “segunda geração”.

Renault Clio 1.0 – 2012

Enquanto isso, o francês Clio, que por muitos anos foi um dos mais vendidos do país, entra em nossa lista. Basicamente, um modelo com duas portas e motor 1.0 é possível de ser encontrado na casa dos R$ 14 mil.

VW Gol Ecomotion 1.0 – 2011

Pouco lembrado, o Gol Ecomotion da geração G4, tem lá seus problemas. Essa geração tinha pedais, banco e volante desalinhados. Mas assim como o Mille Economy tinha mudanças para ser mais econômico. Por exemplo, câmbio mais longo, mostrador de troca de marcha no painel e pneus verdes. Essa versão é a de três portas.

Chery QQ 1.1 – 2013

Por fim, fechamos nossa lista com o chinês QQ, Inclusive, dentro da casa dos R $14 mil é da primeira geração ainda. Basicamente, esse é o modelo que chegou a ser o carro mais barato do Brasil. Se quiser um motor um pouco mais eficiente, mas sem mudanças de potência e torque, praticamente procure um 2014 que já traz o 1.0 três cilindros no lugar do 1.1 quatro cilindros.