Caiado anuncia concurso público para UEG ainda 2021

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que ainda em será realizado concurso público para Universidade Estadual (UEG).

De acordo com Caiado, a perspectiva é de que ainda 2021 sejam abertas 94 vagas para o campus de saúde de Itumbiara. Fica no município o curso de medicina da instituição.

O governador também adiantou que a progressão salarial dos professores e técnicos da UEG já foi incluída no orçamento de 2022. As novidades foram publicadas no Twitter de Caiado na segunda-feira (27).

Sediada em Anápolis, a UEG está presente em 196 municípios, oferece 41 cursos de graduações, 16 mestrados e dois doutorados.

Atende mais de 23 mil alunos de graduação, sendo que, aproximadamente 7 mil, são discentes de cursos ofertados na modalidade de ensino a distância (EaD) e 600 são de pós-graduação.

Do total de estudantes universitários, 86% são oriundos de escolas públicas. No interior de Goiás, a UEG é a instituição que mais oferece Programas de Pós-graduação Stricto Sensu (PPGSS), e a segunda maior em números totais de PPGSS.