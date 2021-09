Anápolis é uma das cidades escolhidas por Bolsonaro para comemorar mil dias de governo

Anápolis foi uma das cidades escolhidas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para comemorar os mil dias de governo.

A agenda acontece nesta sexta-feira (1º), ainda sem horário definido, e será a terceira visita de Bolsonaro em Goiás em apenas 33 dias.

Desta vez, o presidente vai participar da assinatura do contrato de concessão de trecho da BR-153, que liga Anápolis à cidade de Aliança do Tocantins (TO).

O evento também marca o estabelecimento do consórcio EcoRodovias, que vai assumir o controle do trecho da rodovia com valor arrematado de R$ 320 milhões.

Os mil dias de governo de Bolsonaro tem sido de entrega de obras e inaugurações por todo o país.

A iniciativa vem em um momento de minimizar a alta reprovação do governo, conforme as últimas pesquisas de opinião.