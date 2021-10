Homem é cercado e linchado na rua após ser acusado de furto por populares em Anápolis

Esta quinta-feira (30) ficou marcada por bastante movimentação no Jardim Calixto, bairro da região Sudeste de Anápolis.

Isso porque populares identificaram um jovem, de 21 anos, andando pela rua, tido como o possível responsável por diversos furtos que andavam acontecendo na região.

Sem pensar duas vezes, os moradores partiram para cima do rapaz em busca de justiça com as próprias mãos.

Pouco tempo depois, uma viatura da Polícia Militar (PM) chegou até o local e conseguiu acalmar os ânimos antes que alguma fatalidade acontecesse.

Os militares encontraram o homem bastante machucado e reclamando de dores na região do corpo e cabeça.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros.

Os PM’s realizaram um pequeno interrogatório para localizar os responsáveis pelas agressões, mas ninguém dos presentes soube informar.

Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil.