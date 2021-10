Saiba como deve ficar a BR-153 após concessão a Ecovias, incluindo locais de pedágios

O governador Ronaldo Caiado (Democratas) assinou na manhã desta sexta-feira (1°) um contrato de concessão das rodovias BR-153, 080 e 414. O evento aconteceu em Anápolis e contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, e a presença via videoconferência do presidente Jair Bolsonaro.

A previsão é que sejam investidos cerca de R$ 14 bilhões para obras e construções nos três sistemas e que mais de 672 quilômetros de estradas sejam duplicados. A ação ainda prevê a geração de 120 mil vagas de emprego diretos e indiretos.

Segundo o governador, o projeto irá atender não somente Goiás, mas todo o País, já que as estradas atravessam 38 municípios nos Estados de Tocantins e Goiás.

“Esse contrato vem atender uma demanda, não só de Goiás, mas do País que transita por essa rodovia. As mudanças serão substanciais num curto espaço de tempo”, declarou.

Os trechos ficarão sob a responsabilidade Consórcio Eco153, formado pela EcoRodovias e GLP, pelos próximos 35 anos.

Segundo o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcello da Costa, a população será impactada positivamente pelas obras nas rodovias.

“A população verá seu crescimento e será impactada positivamente pelo dia a dia da obra, pela quantidade de investimentos que nós vamos trazer e pela infraestrutura de padrão internacional que será apresentada e incorporada para vocês, ao longo desses 30, 35 anos de concessão”, destacou.