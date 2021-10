Cone na pista faz jovem de Anápolis sofrer acidente e ser levada para o hospital

Uma jovem, de 22 anos, precisou ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros na noite de sexta-feira (1°) após sofrer um acidente no Recanto do Sol, bairro localizado na região Norte de Anápolis.

O curioso é que ela estava pilotando uma Honda Biz normalmente, quando acabou confrontando com um cone posto no meio da pista.

Ainda em choque, ela contou aos policiais e socorristas que estava seguindo em sentido ao trevo que liga o bairro à Avenida Brasil Norte e Avenida Universitária quando se deparou com o objeto em um local indevido.

A jovem foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) com algumas escoriações e ferimentos leves.

Ao Portal 6, a unidade de saúde confirmou que a motociclista já teve alta hospitalar.