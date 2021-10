Forte terremoto de magnitude 5,9 é registrado no interior do Acre

Um terremoto de 5,9 graus na escala Richter foi registrado no último sábado (02) pelo Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC) a 165 quilômetros da cidade de Tarauacá, no Acre.

Segundo a EMSC, o tremor teve uma profundidade de 597 km sendo considerada alta, mas sem potencial de possíveis danos.

“Para os eventos que costumam acontecer no Brasil essa magnitude é considerada alta porém sem grande potencial destrutivo devido a profundidade”, disse o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília em uma publicação nas redes sociais.

O terremoto também foi capturado pela Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), mas com profundidade de 589 km.

Até o momento, não há informações sobre feridos na região.